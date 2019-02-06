Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Глобальное потепление подорвет здоровье людей

Фото: www.globallookpress.com
Планетарный катаклизм грозит опасностью человечеству

Ученые из университета Токио пришли к выводу, что иммунитет человека может серьезно ослабеть из-за глобального потепления.

Ранее исследователи предупреждали, что изменение климата приводит к тому, что меняется миграция насекомых, а вместе с ней и область распространения болезней на планете. Однако сейчас обнаружилось, что потепление непосредственно влияет на иммунитет человека, сообщает PNAS.

Эксперимент, проведенный на мышах, показал, что грызуны, которые жили при повышенной температуре воздуха, хуже справлялись с вирусами гриппа, которыми их заразили. Кроме того, они начали меньше есть и потеряли примерно 10% от первоначального веса, отмечает "МИР 24"

При этом ученые пока не пришли к единому мнению, что вызвало неспособность мышей справиться с болезнью. Возможно, иммунная система стала хуже функционировать от жары, а может быть, дело в том, что Т-лимфоциты не смогли побороть вирус из-за недостаточного питания.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Москва об обнищавшей Украине: Порошенко осатанел

Захарова высказала сомнение в здравом уме действующего лидера Незалежной

Больной Янукович вышел на связь. LIVE

Экс-президент решил высказаться впервые после суда

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей