Планетарный катаклизм грозит опасностью человечеству

Ученые из университета Токио пришли к выводу, что иммунитет человека может серьезно ослабеть из-за глобального потепления.

Ранее исследователи предупреждали, что изменение климата приводит к тому, что меняется миграция насекомых, а вместе с ней и область распространения болезней на планете. Однако сейчас обнаружилось, что потепление непосредственно влияет на иммунитет человека, сообщает PNAS.

Эксперимент, проведенный на мышах, показал, что грызуны, которые жили при повышенной температуре воздуха, хуже справлялись с вирусами гриппа, которыми их заразили. Кроме того, они начали меньше есть и потеряли примерно 10% от первоначального веса, отмечает "МИР 24".

При этом ученые пока не пришли к единому мнению, что вызвало неспособность мышей справиться с болезнью. Возможно, иммунная система стала хуже функционировать от жары, а может быть, дело в том, что Т-лимфоциты не смогли побороть вирус из-за недостаточного питания.