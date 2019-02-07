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Пенсионерам нашли приятный способ защиты от слабоумия

Фото: www.globallookpress.com
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Старикам нельзя бросать заниматься сексом

Интимная жизнь крайне полезна в пожилом возрасте, выяснили ученые из английского Университета Ковентри.

Ученые провели исследование, в котором изучили половую жизнь десятков мужчин и женщин в возрасте от 50 до 83 лет. Специалистов интересовало, как часто те занимались сексом, и анализировали полученные данные с точки зрения влияния на мозговую деятельность.

Выяснилось, что добровольцы с еженедельной половой жизнью лучше справлялись с решением математических задач, чем те, у кого был половой контакт раз в месяц. Хуже всех задачи решали участники, которые вообще не имели сексуальной близости, сообщает "РЕН ТВ". 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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