Пенсионерам нашли приятный способ защиты от слабоумия

Старикам нельзя бросать заниматься сексом

Интимная жизнь крайне полезна в пожилом возрасте, выяснили ученые из английского Университета Ковентри.



Ученые провели исследование, в котором изучили половую жизнь десятков мужчин и женщин в возрасте от 50 до 83 лет. Специалистов интересовало, как часто те занимались сексом, и анализировали полученные данные с точки зрения влияния на мозговую деятельность.

Выяснилось, что добровольцы с еженедельной половой жизнью лучше справлялись с решением математических задач, чем те, у кого был половой контакт раз в месяц. Хуже всех задачи решали участники, которые вообще не имели сексуальной близости, сообщает "РЕН ТВ".