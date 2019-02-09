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Ученые узнали секрет вечной молодости

продолжениеНазвана неожиданная польза прыжков
Для сохранения свежести организму нужен комплексный подход

Несколько групп исследователей независимо друг от друга задались целью выяснить, как отсрочить наступление старости. Результаты их работы показали, что остаться молодым в довольно зрелом возрасте – задача не из легких. Специалисты составили целый список условий.

Прежде всего, стоит иметь ввиду тот факт, что роль генов в этом вопросе несколько преувеличена. Принято считать, что хорошая наследственность является главным гарантом сохранения молодости. В действительности оказалось, что скорость старения организма лишь на 20% зависит от них.

Совместная работа специалисты из Израиля и Британии показала, что большое значение имеет так называемый психологический возраст. Если он выше биологического, то человек внешне выглядит старше, чем он есть на самом деле. Кроме того, как ни банально, моложавый вид имеют те, кто введет здоровый образ жизни, не курит и занимается спортом, говорится в статье журнала Pnas. 

В свою очередь, группа ученых из Англии и Германии установила, что быстрее стареют те, кто грешит большим количеством сахара в рационе. Более того, у любителей сладкого больше шансов умереть в раннем возрасте, говорится в материале на сайте NBCI. Дело в том, что сахар стимулирует работу особого гена, который ускоряет окисление клеток. Исследование опубликовано на портале Cell Reports. Генетики рекомендуют заменить сахар на грецкие орехи, гранатом и клубникой.

Наконец, последнее условие вечной молодости – отсутствие стресса. Чем больше человек нервничает, тем быстрее старее внешне, отмечается в статье Nature.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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