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Названа неожиданная польза прыжков

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Достаточно уделять упражнению несколько минут в неделю, чтобы забыть про болезнь опорно-двигательной системы

Ученые из Университета Манчестера выяснили, что для здоровья полезно регулярно прыгать. Этот вид активность способен защитить от угрозы остеопороза.

Исследования показали, что прыжки способствуют укреплению мышц ног. Полезный эффект имеет приземление, благодаря которому минеральная плотность костей повышается в среднем на 2% в год. Этого вполне достаточно, чтобы уберечь кости от истончения и, как следствие, остеопороза.

Британские специалисты утверждают, что вполне хватит прыгать 30 раз три раза в неделю, чтобы добиться пользы. Для улучшения результатов ученые советуют во время прыжка махать руками, пишут "Актуальные новости".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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