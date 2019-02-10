Назван способ навсегда отказаться от сладкого

Отсутствие продукта в рационе питания поможет быстро сбросить вес

Диетологи дали рекомендации тем, кто хочет похудеть, однако никак не может отказаться от сладкого.

По мнению специалистов, необходимо перестать есть подобную пищу во время каких-либо действий, так как из-за этого сложно контролировать объем съеденного. Также не следует во время перекусов злоупотреблять сладкими пирожками, лучше налегать на мясо или овощи, передает "РЕН ТВ".

Отказываться от сладкого следует постепенно. По словам диетологов, в напитки сахар стоит добавлять все меньше и меньше. Тогда организм с легкостью расстанется со сладким.