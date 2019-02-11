Забудьте про диеты: ученые дали советы по питанию для худеющих

Чтобы приобрести красивую фигуру, не обязательно себя мучить голодовками

Процесс похудания вовсе не должен быть жестоким испытанием для организма. Наоборот, чем более плавно он происходит, тем лучше и долговечнее результат. Специалисты по этому вопросу настаивают, что верным залогом успеха в этом нелегком деле является ускорение метаболизма. Поэтому они составили рекомендации, которые помогут его разогнать.

Итак, в первую очередь нужно забыть про само слово "диета", под которым большинство обычно подразумевают жесткое ограничение в еде, а то и вовсе голодовку. В действительности пищевые привычки должны быть гибкими, системными и, самое главное, постоянными.

Во-первых, ежедневное питание нужно разбить таким образом, чтобы между ними не было промежутка длиннее 3-4 часов. Это значит, что в перерывах между основными приемами пищи должны быть перекусы. Во-вторых, нужно доверять своему организму: если есть чувство сытости, то пора вылезать из-за стола.

Третий момент – то, что у вас лежит на столе. Ученые в очередной раз напоминают о важности овощей и фруктов. А вот чего нужно избегать, так это копченостей, жареного и жирного. Также следует отказаться от мучных и кондитерских изделий или свести их к минимуму. И конечно же, алкоголь. Спиртное считается одним из главных врагов высокого метаболизма. Алкогольные напитки рекомендуется заменить чистой водой. Для похудания лучше подойдет холодная, потому что она заставляет организм тратить калории на то, чтобы ее согреть до усвояемой температуры.

Наконец, последний совет – двигайтесь. Без физической нагрузки добиться стройности практически невозможно. Бег, ходьба или езда на велосипеде – все сгодится. Но и про силовые тренировки забывать не стоит, так как они позволяют наращивать мышцы, которые также заставляют организм тратить энергию на свое "содержание", говорится в статье на портале "МедикФорум".