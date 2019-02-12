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Больше перца: лучшие способы повысить потенцию

Фото: www.globallookpress.com
Укрепить мужскую силу помогут несколько простых привычек

Фраза "мы то, что мы едим" – универсальная. Применима она и в контексте разговора о сексуальных возможностях сильной половины человечества.   

Перчинку в отношения добавит острый перец – вернее, его употребление, что значительно улучшит кровообращение, просвещает медицинский ресурс HealthLine.Также мужской энергией заряжают бананы и лук с чесноком, хотя с ними лучше быть, по понятной причине, поаккуратнее.

Фото: pixabay.com

Лучшие любовники – кофеманы. При этом достаточно 2-3 чашек в день. Кофеин по своему действию напоминает виагру – тоже повышает давление, расширяет сосуды, увеличивая кровоток, то есть способствует эрекции. На это обратили внимание американские ученые из Научного центра здоровья при Техасском университете в Хьюстоне. 

Фото: pixabay.com

Да и вообще здоровые сосуды и сердце – путь к здоровому и качественному сексу. Поэтому, чтобы обеспечить себя мужской силой, добавляйте в свой режим кардионагрузки. Бегайте, танцуйте, плавайте или просто ходите пешком порядка получаса в день. Тогда не только сердце отблагодарит вас. 

А вот стресс, наоборот, тормозит мужские процессы. Еще бы! Во-первых, он бьет по настроению и отбивает желание отправляться в постель не по прямому назначению. Во-вторых, сказывается на давлении и сердечном ритме, как и лишний вес.

Фото: pixabay.com

Еще один враг потенции, точнее, их несколько, – вредные привычки. Хотя тут – спорный вопрос. Алкоголь в приемлемых дозах идет ей только на пользу, также как включенный свет во время любовных утех. 

Ксения АНДРЕЕВА
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