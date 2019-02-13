Сердце спасет здоровая диета

Треть смертей в мире происходит из-за кардиологических проблем

Британские ученые пришли к выводу, что средиземноморский тип питания является наилучшим для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи сравнили средиземноморскую диету и такой популярный современный тренд, как веганство, чтобы выяснить, что более полезно для сердца. Оказалось, что богатая оливковым маслом, жирной рыбой и орехами пища повышает уровень оксида азота в крови, что благоприятно влияет на сосуды. Напротив, люди, придерживающиеся строгого вегетарианства, сталкивались с серьезным дефицитом ряда жизненно важных минералов и микроэлементов, таких, как витамин В12 и йод. При этом даже употребление в пищу лекарственных добавок не улучшало положения дел, отмечает The Conversation.

Средиземноморская диета предполагает употребление большого количества овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов, нежирного мяса, оливкового масла, бобовых и рыбы, напоминает "МИР 24". Красное мясо рекомендуется есть не чаще нескольких раз в месяц, птицу и рыбу – пару раз в неделю.

