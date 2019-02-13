Найдена разгадка тайны Стоунхенджа

Первоначально похожее сооружение построили во Франции

Археолог из Швеции Беттина Шульц Паульссон пришла к выводу, что мегалитические сооружения, подобные британскому Стоунхенджу, впервые были возведены на территории современной Франции.

С помощью радиоуглеродного анализа ученый установила, что старейший из сохранившихся дольменов расположен на северо-западе Франции. Он был построен около 4,5 тыс. лет до нашей эры, сообщает PNAS.

Из Франции технология строительства гигантских мегалитов распространилась в Британию, а также на юг Франции, в Испанию и Португалию. Исследователь считает, что в древности люди были гораздо более мобильны, чем считалось ранее, – они могли строить быстроходные корабли, на которых путешествовали по всему Средиземному морю.

