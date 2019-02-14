Отсутствие ночного отдыха наносит серьезный удар по здоровью

Американские ученые обнаружили, что недостаток или плохое качество сна существенно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Гормоны мозга снижают воспалительные процессы в костном мозге, что, в свою очередь, защищает кровеносные сосуды от повреждений, – однако этот процесс происходит лишь тогда, когда человек полноценно высыпается, подчеркивает ведущий автор исследования, профессор Гарвардской медицинской школы Филип Свирски.

По мнению доктора Свирски, открытие ученых имеет большую важность. Недавние исследования показали, что недосып часто вызывает ожирение, диабет, рак и кардиологические болезни. Однако объяснить механизм влияния недостаточного сна на развитие сердечных недугов специалисты смогли лишь сейчас.

Эксперимент показал, что у мышей, которых лишали полноценного сна, появлялись повреждения в артериях и в 2 раза повышался уровень воспалений в клетках организма. У них также падал уровень гипокретина (другое название – орексин) – гормона, который регулирует сон и пробуждение. При этом у грызунов, которых начинали лечить орексином, улучшалось состояние сосудов, что, по мнению экспертов, доказывает необходимость и важность здорового сна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, отмечает Eurek Alert!.