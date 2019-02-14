Все хуже и хуже: теплый океан погубит Землю

Изменение климата может вызвать настоящую катастрофу

Глобальное потепление приготовило еще один неприятный сюрприз человечеству: газы, скопившиеся на океанском дне, могут вырваться на поверхность воды и буквально "поджарить" нашу планету.

Американские ученые пришли к выводу, что много тысячелетий назад такое уже происходило, и именно это событие привело к окончанию ледникового периода. Ранее считалось, что за циркуляцию в атмосфере несут ответственность лишь океанские воды, однако теперь выяснилось, что гигантские резервуары углекислого газа, прячущиеся на океанском дне, самым драматическим образом могут влиять на климат всей нашей планеты. Парниковый газ выделяется в атмосферу из-за потепления океана, и этот процесс идет все быстрее и быстрее.

Такие скопления углекислого газа были открыты сравнительно недавно, один из самых больших находится на западе Тихого океана вблизи Тайваня. При этом температура газового резервуара неуклонно повышается, предупреждают океанологи.

Профессор Лоуэлл Скотт, ведущий автор исследования, результаты которого опубликованы на портале Phys.org, объясняет, что ученые использовали знания о прошлом, чтобы предсказать будущее. По словам Лоуэлла, известно, что на дне океанов находятся огромные скопления углекислоты, которая в эпоху плейстоцена около 17 тыс. лет назад "подогрела" Землю. Теперь нужно выяснить, может ли подобное повториться вновь, подчеркнул ученый.