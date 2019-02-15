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Горы под ногами: внутри Земли нашли неописуемое

Фото: pixabay.com
Подземный мир оказался не менее сложен, чем надземный

Ученые Принстонского университета совместно со специалистами из Китая нашли на глубине 660 км целую горную гряду и другие геологические структуры.

Известно, что Земля состоит из трех частей: коры, мантии и ядра, однако недавно исследователи пришли к выводу, что в недрах нашей планеты таятся дополнительные внутренние слои, которые только сейчас начали изучаться специалистами.

Найти подземные горы ученым помогло Боливийское землетрясение 1994 г. магнитудой 8,2 балла по шкале Рихтера – второе по силе из всех когда-либо зарегистрированных подземных толчков. Исследователи использовали суперкомпьютер "Тигр" Принстонского университета, чтобы проанализировать сейсмические волны, зарегистрированные почти четверть века назад. Эти волны имеют природу, сходную со световыми – встретившись с препятствием они отражаются или рассеиваются.

В итоге выяснилось, что на глубине более 600 км расположен горный массив, похожий на Аппалачи или Скалистые горы. Хотя ученые пока не могут точно оценить высоту этих гор, они предполагают, что подземный массив выше, чем те горы, которые находятся на поверхности нашей планеты, сообщается на сайте Принстонского университета. 

По словам сейсмолога Кристины Хаузер из университета Токио, подземный ландшафт оказался таким же сложноорганизованным, как и надземный, что немало удивило ученых. Новая информация, полученная при изучении глубинных гор, поможет понять процесс формирования Земли, отмечает "МИР 24".

Валентина МАЙОРОВА
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