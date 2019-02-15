Депрессия приводит к раннему старению

Негативные эмоции ухудшают работу мозга

Ученые Йельского университета выяснили, что депрессия может ускорить естественный процесс старения мозга и влияет на способность восприятия. Результаты были опубликованы на MedicalXpress.

Известно, что клетки мозга обмениваются сообщениями через соединения (синапсы). Чем больше у человека этих синапсов, тем лучше работает его память и восприятие. Раньше ученые изучали мозг только мертвых людей, но исследователи Йельского университета использовали новый метод сканирования. Им удалось изучить мозг старшеклассников. Выяснилось, что у людей, страдающих или когда-либо страдавших от депрессии снижается количество данных соединений.

Также уменьшение плотности синапсов может вызвать проблемы с вниманием и потерю интереса к ранее приятной деятельности.

Полученных данных недостаточно, чтобы сказать действительно ли, депрессия влияет на ухудшение работы мозга. Поэтому планируется провести более масштабное исследование.

Но все же многие эксперты воспользовались случаем, чтобы напомнить людям, как важно вовремя обратиться к врачу. "Если ваше настроение не является для вас веской причиной, чтобы пойти к врачу, надеюсь, этой причиной станет когнитивная способность"