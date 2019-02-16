Нибиру убила первых людей на Марсе

Красная планета могла быть обитаемой

Звезда смерти превратила ее в кладбище.

Марс может стать для землян "запасным аэродромом" в случае, когда наша планета окажется непригодной для жизни. Поэтому ученые активно его исследуют. Не дремлют и уфологи с конспирологами.

Так, ряд экспертов пришел к выводу, что на Марсе могли жить люди, которых уничтожила Нибиру. Столкновение с планетой Х изменило орбиты солнечных спутников. Ранее Марс был ближе к Солнцу, чем Земля. И условия там были благоприятны. После катаклизма все живое там погибло. Однако вполне возможно, что марсиане знали, что их ждет катастрофа, и успели отправить на Землю образцы живых клеток, которые эволюционировали.

Голубой планете случившееся пошло на пользу. "Подвинувшись" к светилу, она стала настоящим оазисом, где зародилась новая жизнь, пишет Vladtime.