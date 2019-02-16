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Рак не пройдет: разработан метод защиты организма от смертельного заболевания

Фото: www.globallookpress.com
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Особый белок не оставит шансов опухолевым клеткам

Технология позволяет "отталкивать" клетки рака.

Белок SA-4-1BBL получили на основе клонированных последовательностей ДНК. Ученые из Луисвиллского университета провели эксперименты на мышах. Им делали инъекцию, а после этого заражали раковыми клетками.

Спустя две недели грызуны были абсолютно здоровы. Эффект от введения этого белка наблюдался восемь недель. В организме молекула может вырабатывать иммунный ответ на появление опасных клеток. Таким образом, рак можно будет уничтожить до его распространения, сообщает  MedicalXpress.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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