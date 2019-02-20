Поиски планеты Х привели к неожиданному открытию

Белый карлик заставил усомниться в теории ученых

Астрономы-любители из Института космического телескопа в Балтиморе открыли умирающую старую звезду с кольцами. В поисках планеты-X ученые из США наткнулись на странного белого карлика, который поставил под сомнение все предположения о происхождении и будущем Солнечной системы.

Обычно, когда у звезды подобной Солнцу заканчивается топливо, она превращается в красного гиганта. Со временем она выбрасывает часть своей массы в космос, оставляя после себя горячий белый карлик. Планеты, окружавшие звезду, во время ее расширения постепенно затягиваются и сгорают.

Лишь небольшой процент белых карликов показывает инфракрасное излучение, которое говорит о наличие колец из пыли вокруг них. Предположительно, эти кольца появляются от разорванных приливным разрушением астероидов и комет. Но найденный J0207 не входит даже в это исключение. На данный момент это самый холодный и самый старый белый карлик с кольцами.

"Этот белый карлик настолько старый, что процесс подачи материала в его кольца должен продолжаться миллиарды лет. Однако большинство моделей, созданных для объяснения колец вокруг белых карликов, работают только на временном интервале около 100 миллионов лет, поэтому эта звезда действительно ставит под сомнение наши предположения о том, как развиваются планетные системы",

– рассказал Джон Дебес о своем открытии.

Теперь астронома предстоит объяснить наличие пыли и колец у J0207. Подробности исследования можно будет прочитать на The Astrophysical Journal.