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Больше пойте: как избежать болезни Альцгеймера

Фото: www.globallookpress.com
Риск развития слабоумия снижает умственная активность

В среднем возрасте важно тренировать не только тело, но и мозг.

Шведские ученые провели большое исследование. В течение 44-х лет они следили за здоровьем около восьмисот женщин. Добровольцы рассказывали экспертам, насколько они активны умственно и физически. К тренировкам мозга относились пение, чтение, письмо, прослушивание музыки и работа в саду. Об этом сообщаетсяв пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи пришли к выводу, что умственная работа помогает избежать развития неизлечимой болезни Альцгеймера. Риск ее возникновения снижался на 46 процентов у тех, кто активно тренировал мозг. От слабоумия в целом в результате таких упражнений оказались "застрахованы" 34 процента, отмечает "Вечерняя Москва".

Кристина ЧЕРНИКОВА
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