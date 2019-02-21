Больше пойте: как избежать болезни Альцгеймера

Риск развития слабоумия снижает умственная активность

В среднем возрасте важно тренировать не только тело, но и мозг.

Шведские ученые провели большое исследование. В течение 44-х лет они следили за здоровьем около восьмисот женщин. Добровольцы рассказывали экспертам, насколько они активны умственно и физически. К тренировкам мозга относились пение, чтение, письмо, прослушивание музыки и работа в саду. Об этом сообщаетсяв пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи пришли к выводу, что умственная работа помогает избежать развития неизлечимой болезни Альцгеймера. Риск ее возникновения снижался на 46 процентов у тех, кто активно тренировал мозг. От слабоумия в целом в результате таких упражнений оказались "застрахованы" 34 процента, отмечает "Вечерняя Москва".