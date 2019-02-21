Названы главные причины мужских смертей в России

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Росстат подготовил ежегодный отчет по основным причинам
смерти в период с января по июнь 2017 года. Основная причина, по которой
скончались более 100 тыс. трудоспособных мужчин,
—болезни системы
кровообращения.
На втором месте по количеству унесенных жизней стоят внешние причины: автомобильные аварии, драки, несчастные случаи – в них погибли почти 87 тыс. мужчин.
Еще 42 тыс. умерли от раковых заболеваний, а более 26 тыс. от болезней органов пищеварительной системы. Замыкают список паразитарные и инфекционные болезни (20 тыс.), и заболевания органов дыхания (12 тыс.)
Основная причина смертности, по мнению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, связана с употреблением алкогольных напитков. Министр заявила, что 70% мужских смертей связаны именно с этой зависимостью.
"70% – это алкоголь – ассоциированная смертность, причём не только острая… но и накопительная алкогольная смертность – циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь", – уверена Скворцова.
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