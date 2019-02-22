Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названы быстро сбрасывающие вес диеты

Фото: www.globallookpress.com
Специалисты предложили легкие способы ускорить метаболизм

С наступлением весны все больше людей хотят расстаться с лишними килограммами. Причина проста: не за горами отпуск и надо быть во всеоружии. Насколько эффективным будет похудение, зависит от метаболизма: чем быстрее происходит обмен веществ, тем стройнее будет фигура.

Если нет времени на спортзал, а правильно питаться получается не всегда, то можно воспользоваться "ленивыми" рекомендациями специалистов.

Во-первых, сразу после пробуждения полезно будет попрыгать. Чтобы лимфа циркулировала быстрее, достаточно всего 5-ти минут прыжков на месте в интенсивном темпе. В итоге активизируется очищение организма от токсинов и ускоряется метаболизм.

Второй способ заключается в поедании двух вареных яиц. Этот продукт, богатый белком, активизирует обмен веществ и улучшит состояние мышечной массы.

В-третьих, все сладости стоит заменить на темный шоколад (не менее 70% какао). Всего 40 гр. такого шоколада в день улучшат чувствительность клеток к инсулину, значит, организм станет активнее перерабатывать пищу в энергию, а не в жир, передает "МИР 24".

Также не стоит забывать про водный баланс организма. В день нужно пить не менее полутора литров холодной воды. Жидкость наполнит желудок, а также заставит организм потратить лишние калории на согревание.

А вот отказываться от еды на ночь– не стоит. Ученые из Флориды выяснили, что перекус на ночь – идеальный способ стать стройнее. Но есть нужно легкую белковую пищу, так как она активизирует переработку жиров.

Шестой способ очень прост: чтобы метаболизм не замедлялся, важно регулярно высыпаться.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Удивить Россию": к новой провокации в Керченском проливе подключили немцев и французов

Киев привлек в "эпичному" прорыву международных партнеров

"Северный поток-2" убьет честная конкуренция

Белый дом уловил сигнал Меркель

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей