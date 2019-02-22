Специалисты предложили легкие способы ускорить метаболизм

С наступлением весны все больше людей хотят расстаться с лишними килограммами. Причина проста: не за горами отпуск и надо быть во всеоружии. Насколько эффективным будет похудение, зависит от метаболизма: чем быстрее происходит обмен веществ, тем стройнее будет фигура.

Если нет времени на спортзал, а правильно питаться получается не всегда, то можно воспользоваться "ленивыми" рекомендациями специалистов.

Во-первых, сразу после пробуждения полезно будет попрыгать. Чтобы лимфа циркулировала быстрее, достаточно всего 5-ти минут прыжков на месте в интенсивном темпе. В итоге активизируется очищение организма от токсинов и ускоряется метаболизм.

Второй способ заключается в поедании двух вареных яиц. Этот продукт, богатый белком, активизирует обмен веществ и улучшит состояние мышечной массы.

В-третьих, все сладости стоит заменить на темный шоколад (не менее 70% какао). Всего 40 гр. такого шоколада в день улучшат чувствительность клеток к инсулину, значит, организм станет активнее перерабатывать пищу в энергию, а не в жир, передает "МИР 24".

Также не стоит забывать про водный баланс организма. В день нужно пить не менее полутора литров холодной воды. Жидкость наполнит желудок, а также заставит организм потратить лишние калории на согревание.

А вот отказываться от еды на ночь– не стоит. Ученые из Флориды выяснили, что перекус на ночь – идеальный способ стать стройнее. Но есть нужно легкую белковую пищу, так как она активизирует переработку жиров.

Шестой способ очень прост: чтобы метаболизм не замедлялся, важно регулярно высыпаться.