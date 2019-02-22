Вместо лекарств: известная ягода спасет сердце

Полезные свойства черники помогут избежать проблем

Британские ученые пришли к выводу, что ежедневное употребление черники способно на 20% сократить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, ягоды не менее эффектны, чем лекарственные средства. Однако, чтобы польза действительно была, черники нужно съесть определенное количество.



Такие данные были получены в результате эксперимента на 40-ка добровольцах, которые ежедневно съедали 200 г. черники. Итоговая проверка показала заметное улучшение состояния кровеносных сосудов и понижение кровяного давления. Об этом пишет Daily Mail.

"Черника богата полифенолами, в частности антоцианинами, но также содержит другие соединения в меньших количествах. В их числе процианидины, флавонолы и фенольные кислоты, а также эта ягода является богатым источником клетчатки, витаминов и минералов", – говорит доктор Ана Родригес-Матеос.

Отмечается, что самыми важными оказались именно антоцианины – именно они придают ягоде привычный синий цвет. Эти элементы сохраняются и в черничном соке, хотя врачи говорят, что лучше съесть ягоду целиком. Интересно, что раньше считалась, что черника полезна для когнитивных функций пожилых людей, о ее положительном влиянии на сердечно-сосудистую систему было не известно.