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"Франкенштейны" уничтожат смертельный вирус

Фото: www.globallookpress.com
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Уникальное антитело победит недуг, портящий внешний вид человека

Ученые из университета Техаса в Остине создали молекулу, которая распознает и уничтожает клетки, зараженные цитомегаловирусом, одним из видов герпеса, чьим носителем является каждый второй. Лекарство от этой болезни специалисты по всему миру принялись срочно искать, когда выяснили, что люди со слабым иммунитетом погибают от осложнений этого патогенна.

Более того, последние исследования говорят о том, что герпес вызывает рак мозга. А им заражены больше половины людей старше 40 лет. Неслучайно, этот вирус называют самым "успешным" из тех, что поражают человека.

Защитники иммунной системы Т-клетки иногда могут посылать сигнал самоуничтожения в зараженные участки. Однако антитела, как сообщается в статье журнала в Journal of Biological Chemistry, не обладают такой способностью. Поэтому ученые создали вещество, которое на экспериментах с мышами находило вирус в клетках. Модифицированная молекула прикреплялась к ним и убивала их. Теперь специалисты надеются, что она позволит бороться как с герпесом, так и с опухолями мозга. 

Полина ИВАНОВА
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