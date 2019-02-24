Назван способ быстро избавиться от депрессии

От коварного расстройства поможет спорт

Американский доктор Дэвис Агус рассказал о способах, которые помогут снизить риск возникновения депрессии.

По его словам, в результате эксперимента, в котором участвовали 611 тысяч человек, выяснилось, что всего 15 минут бега ежедневно позволяет значительно повысить настроение человека, передает Daily Mail.

Отмечается, что при занятиях спортом снижается риск развития психических расстройств.