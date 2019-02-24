Назван способ быстро избавиться от депрессии

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Американский доктор Дэвис Агус рассказал о способах, которые помогут снизить риск возникновения депрессии.
По его словам, в результате эксперимента, в котором участвовали 611 тысяч человек, выяснилось, что всего 15 минут бега ежедневно позволяет значительно повысить настроение человека, передает Daily Mail.
Отмечается, что при занятиях спортом снижается риск развития психических расстройств.
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