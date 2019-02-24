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Назван способ быстро избавиться от депрессии

Фото: www.globallookpress.com
От коварного расстройства поможет спорт

Американский доктор Дэвис Агус рассказал о способах, которые помогут снизить риск возникновения депрессии.

По его словам, в результате эксперимента, в котором участвовали 611 тысяч человек, выяснилось, что всего 15 минут бега ежедневно позволяет значительно повысить настроение человека, передает Daily Mail.

Отмечается, что при занятиях спортом снижается риск развития психических расстройств.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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