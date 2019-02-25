Белый яд: соль может вызывать болезни кожи

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Ученые из мюнхенского университета провели исследование и
выяснили, что соль может быть намного опаснее, чем кажется. Например, вызывать кожные
заболевания.
Специалисты уверены, что соль приводит к образованию клеток Th2. Эти иммунные клетки активны при аллергических состояниях, таких как атопический дерматит. Исследовав кожу пациентов с таким диагнозом, они обнаружили, что уровень натрия на их кожных покровах в 30 раз выше нормы.
"В течение некоторого времени было известно, что у пациентов с этим состоянием повышенный уровень бактерии Staphylococcus aureus на коже. Это бактерии, которые процветают в соленых условиях." – говорит один из авторов исследования.
То есть связь между солью и атипическим дерматитом установлена, теперь предстоит выяснить, как эти большие количества натрия попадают на кожу.
В промышленно развитых странах почти каждый третий человек хоть раз сталкивался с аллергией, а каждый десятый ребенок страдает от атопического дерматита, отмечает сайт телеканала "360".
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