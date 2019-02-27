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Будьте начеку: какие симптомы предупреждают об угрозе здоровью

Фото: www.globallookpress.com
Признаки опасного недуга могут маскироваться под другие заболевания

Коварные тромбы могут до поры до времени не давать знать о себе, а ведь они представляют серьезную угрозу для здоровья. Нужно помнить о первых симптомах их образования, чтобы вовремя обратиться за помощью к врачу.

Тромб представляет собой сгусток крови, образующийся при повреждении сосуда. Тромбы приводят к возникновению воспалений, атеросклероза и – самое опасное – могут стать причиной внезапной смерти. Риск возникновения тромбов увеличивается при длительных путешествиях, приеме оральных контрацептивов и сидячем образе жизни.

Судороги в ногах могут быть сигналом начала процесса образования тромба. При появлении неприятных ощещений есть смысл провериться у врача – это поможет избежать неприятных последствий.

Онемение и покалывание – как будто в кожу впиваются маленькие иголочки – тоже один из признаков развития тромба. Кроме того, если вдруг кожа местами стала более бледной и стала на ощупь более холодной или теплой – это знак того, что пора идти к врачу.

Боль в спине, как правило, не считается признаком развития тромбоза, и совершенно зря. Тромбы, образовавшиеся в сосудах таза или брюшной полости, часто проявляют себя именно таким образом. А если опасный сгусток образовался в области сердца или легких, могут появиться одышка и повышенная потливость, предупреждает портал "Челнинские известия".

Валентина МАЙОРОВА
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