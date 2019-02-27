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В России нашли новый способ диагностики рака

Фото: pixabay.com
Открытие поможет усовершенствовать методы лечения опасной болезни

Хирургическое лечение глиомы – одного из самых распространенных видов опухоли мозга – часто бывает затруднено из-за того, что ни МРТ, ни визуальный осмотр не помогают четко определить границы злокачественного новообразования.

Специалистов из МГТУ им. Н.Э. Баумана, Института нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко и Института общей физики им. А.М. Прохорова решили эту проблему с помощью терагерцевого спектрометра. Этот прибор позволит нейрохирургам увидеть четкие границы опухоли прямо во время операций. Такой подход серьезно улучшит результативность лечения и увеличит выживаемость пациентов, считают медики. 

По сравнению со здоровыми тканями раковая опухоль содержит больше воды, и это свойство было использовано при разработке нового типа диагностики. Молекулы воды поглощают терагерцевое излучение, что и дает возможность четко определить границы новообразования, сообщают "Известия".

Кроме того, исследование одного фрагмента опухоли с помощью предложенного российскими учеными нового метода происходит в 4 раза быстрее, чем сейчас, отмечает "Вечерняя Москва"

Валентина МАЙОРОВА
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