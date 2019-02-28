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Калифорнию зальет лавой: страшный прогноз ученых

Фото: www.globallookpress.com
В одном из американских штатов может начаться извержение вулканов

Геологическая служба США провела исследование и выяснила, что в американском штате Калифорния в будущем произойдет глобальная вулканическая катастрофа. В результате извержений погибнут как минимум 200 тыс. человек.

В этом южном штате располагаются 7 действующих вулканов, за последние несколько веков они извергались не менее 10 раз. Калифорния не является сейсмоопасным районом, но вулканы там достаточно активны. Значит, следующий выброс лавы Калифорния может не пережить.

Самая серьезная опасность грозит 100 тыс. человек, проживающим рядом с вулканом Шаста, также возможны извержения Лонг-Валли, Лассена и Клир-Лейк.

Ученые обеспокоены тем, что американское правительство не воспринимает проблему серьезно. Власти относятся к будущей катастрофе прохладно и не предпринимают никаких действий. 

Дарья ПЕТРОВА
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