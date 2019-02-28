Уникальная тренировка поможет в борьбе с давлением

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Ученые из Колорадского университета США выяснили, что
ежедневная короткая нагрузка поможет снизить кровяное давление, уменьшить риск
сердечного приступа и повысить мозговую активность – сообщает Medicalxpress.
Тренировка связана с мышечной силой вдоха, делать упражнение нужно с помощью ручного тренажера – он обеспечивает необходимое сопротивление. Такая методика была разработана в 1980-х годах. Ее главное удобство в том, что заниматься можно дома или в офисе без спортивной формы и большого количества оборудования.
"Подобная практика, вероятно, способна нормализовать кровяное давление. А именно высокое кровяное давление является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основной причиной смерти в Америке", – отметил один из авторов исследования.
"Вечерняя Москва" сообщает, что те, кто практиковал дыхательные тренировки добивались больших результатов на беговой дорожке и в тренажерных залах, демонстрируя хорошую выносливость. Также их когнитивные функции улучшились.
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