Уникальная тренировка поможет в борьбе с давлением

Специальные упражнения оздоровят сердце

Ученые из Колорадского университета США выяснили, что ежедневная короткая нагрузка поможет снизить кровяное давление, уменьшить риск сердечного приступа и повысить мозговую активность – сообщает Medicalxpress.



Тренировка связана с мышечной силой вдоха, делать упражнение нужно с помощью ручного тренажера – он обеспечивает необходимое сопротивление. Такая методика была разработана в 1980-х годах. Ее главное удобство в том, что заниматься можно дома или в офисе без спортивной формы и большого количества оборудования.

"Подобная практика, вероятно, способна нормализовать кровяное давление. А именно высокое кровяное давление является основным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основной причиной смерти в Америке", – отметил один из авторов исследования.

"Вечерняя Москва" сообщает, что те, кто практиковал дыхательные тренировки добивались больших результатов на беговой дорожке и в тренажерных залах, демонстрируя хорошую выносливость. Также их когнитивные функции улучшились.