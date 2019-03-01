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Доказано негативное влияние техники на пенсионеров

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНазваны первые признаки скорого инфаркта
Длительный просмотр передач ухудшает здоровье пожилых людей

Специалисты из Университетского колледжа Лонндона выяснили, что люди старше 50 лет могут ухудшить свои мыслительные способности, если проводят много времени перед телевизором, сообщает Scientific Reports.

В эксперименте ученых приняли участие около 3,5 тысяч человек в возрасте от 50 лет. За ними наблюдали в течение 6 лет. Перед началом исследования ни у одного из них не было деменции или других проблем с когнитивными навыками.

Но в результате те, кто смотрел в "ящик" более 3,5 часов в сутки, испытывали трудности с языковой памятью – они не могли быстро вспомнить необходимые слова и словосочетания.

"В течение четверти века высказывалось предположение, что избыток телевидения может способствовать развитию деменции, но это утверждение остается недостаточно проверенным опытным путем. До сих пор не было конкретных рекомендаций, сколько можно проводить перед телевизором пожилым людям", – пояснил один из авторов исследования Эндрю Степто.

Эксперимент показал, что при просмотре телепередач мозг более "бдителен", но менее сконцентрирован, он постоянно находится под влиянием быстрой смены картинки и звуков. 

Дарья ПЕТРОВА
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