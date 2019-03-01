Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Лучше не станет: долгий сон по выходным опаснее недосыпа

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНазван доступный продукт для похудения
Выспаться за два дня на всю неделю не получится

Ученые из университета Колорадо выяснили, что длительный сон в субботу и воскресенье не поможет восстановиться после рабочих будней, наоборот, он может сделать только хуже.

В научном эксперименте участвовали три группы людей: первые добровольцы спали по 9 часов каждую ночь, вторая группа только по 5 часов, а третья испытывала дефицит сна 5 дней в неделю, а в выходные отсыпалась. При этом все они соблюдали привычный режим дня офисного сотрудника.

Спустя девять дней оказалось, что участники третьей группы чувствовали себя даже хуже, чем те, кто постоянно находился в состоянии недосыпа - сообщает Current Biology.

Режим у них сбивался сильнее всего, а продолжительный субботний и воскресный сон организм воспринимал только как 66 минут отдыха. Также у этой группы снизилась чувствительность к инсулину. Сильное влияние почувствовали клетки печени и мышцы – значит, способность организма регулировать уровень сахара значительно ухудшалась после "ленивых" выходных, пишет телеканал "МИР".

При таком графике внутренние часы организма сбиваются, поэтому специалисты рекомендуют придерживаться одного режима в рабочие и выходные, иначе можно "заработать" ожирение, диабет и проблемы с сердцем. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россияне остались без майского отпуска

На путешествия нет денег

Доллар за 75 рублей: что будет с курсом валюты в марте

В начале весны произойдут ощутимые потрясения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей