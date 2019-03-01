Лучше не станет: долгий сон по выходным опаснее недосыпа

Выспаться за два дня на всю неделю не получится

Ученые из университета Колорадо выяснили, что длительный сон в субботу и воскресенье не поможет восстановиться после рабочих будней, наоборот, он может сделать только хуже.



В научном эксперименте участвовали три группы людей: первые добровольцы спали по 9 часов каждую ночь, вторая группа только по 5 часов, а третья испытывала дефицит сна 5 дней в неделю, а в выходные отсыпалась. При этом все они соблюдали привычный режим дня офисного сотрудника.

Спустя девять дней оказалось, что участники третьей группы чувствовали себя даже хуже, чем те, кто постоянно находился в состоянии недосыпа - сообщает Current Biology.

Режим у них сбивался сильнее всего, а продолжительный субботний и воскресный сон организм воспринимал только как 66 минут отдыха. Также у этой группы снизилась чувствительность к инсулину. Сильное влияние почувствовали клетки печени и мышцы – значит, способность организма регулировать уровень сахара значительно ухудшалась после "ленивых" выходных, пишет телеканал "МИР".

При таком графике внутренние часы организма сбиваются, поэтому специалисты рекомендуют придерживаться одного режима в рабочие и выходные, иначе можно "заработать" ожирение, диабет и проблемы с сердцем.