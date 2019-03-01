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Ешь и худей: продукты стройности уберегут от лишних сантиметров

Фото: pixabay.com
Жиросжигающим эффектом обладают разные виды пищи – на любой вкус

Чудес не бывает, в унисон твердят диетологи. Лакомства, которые убирают лишние килограммы, в природе не существуют. Однако есть хитрые продукты, которые могут уменьшить аппетит и без лишних калорий насыщают организм всем необходимым.

Среди них – перец. В нем содержится капсаицин, который служит реагентом, превращающим пищу в энергию. Известно, что любители острой пищи съедают на 200 ккал в день меньше. Эффект усилится, если в тарелку с блюдом добавлять еще и чеснок.  

Тянет на сладенькое? Съешьте чернику. Эта чудо-ягода убережет вас от раннего старения, а также от шоколада и конфет.  

Фото: pixabay.com

Чтобы быстрее терять вес, надо запастись не только терпением, но еще и мышечной массой. Тогда процесс жиросжигания проходит активнее. Рыба семейства лососевых – вам в помощь. Это один из лучших продуктов для роста мышц.

"Друзьями" худеющих должны стать сложные углеводы и яйца, которые снижают уровень "гормона голода". Экзотические продукты, устрицы, бобы, миндаль помогут избавиться от лишних сантиметров в талии. Последний ешьте перед тренировкой. Аминокислота, которую содержит миндаль, помогает растрясти запасы жира.

Запивайте все вышеперечисленные продукты, подборку которых сделало издание MedAboutMe, белым чаем. Тогда легкость в теле вам будет обеспечена. Этот напиток активизирует расщепление жиров и блокирует образование новых.
Ксения АНДРЕЕВА
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