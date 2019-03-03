Найден эликсир молодости

Драгоценную жидкость обнаружили в Китае

В провинции Хэнань археологи раскопали уникальный сосуд с веществом, которое во времена династии Западная Хань, длившейся с 202 г. до н. э. до 8 г. н. э, считали "живительным зельем". О находке экспертов рассказало агентство Синьхуа.

В кувшине, который находился в гробнице дворянской семьи в городе Лоян, сохранилось 3,5 литра жидкости с "алкогольным ароматом". Специалисты, как говорится в статье, отдали находку на экспертизу, которая показала, что в ее состав входит нитрат калия и алунита. В древних китайских текстах эти элементы были ингредиентами "эликсира бессмертия".

Однако пока археологи так и не поняли, кому принадлежала эта целебная жидкость. Скорее всего, человек был представителем знати.