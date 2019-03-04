Ешь и худей: как сделать блины вкусными и диетическими

Нибиру
- Оумуамуа – в космосе появилась новая Нибиру
- Армагеддон близко: всадниками Апокалипсиса оказались пришельцы с Нибиру
- Нибиру столкнет Марс с Землей
Роскачество подготовило несколько рекомендаций, которые
помогут приготовить самые лучшие блины.
Муку для блинов лучше выбирать высшего сорта или с надписью "экстра" – так они получаться вкусными и тонкими. Лучше всего хранить ее в плотной бумажной упаковке. Цвет муки должен быть белым или кремовым, а на ощупь она должна поскрипывать и быть сухой.
Подсолнечное масло для приготовления лучше выбирать рафинированное. Чем оно светлее, тем лучше. Выбирая масло, лучше достать самую дальнюю бутылку – на нее попадало мало света – говорит Роскачество.
Тем, кто следит за фигурой, нужно обратить внимания на яйца с буквой "д" – диетические. При покупке стоит убедиться в их свежести: через неделю все диетические яйца становятся обычными.
В составе сливочного масла не должно быть пальмового, арахисового или любого другого. Должна присутствовать надпись: молокосодержащий продукт – предупреждает Роскачество. Лучше всего покупать масло в упаковке из фольги, которое хранится строго в закрытом холодильнике.
Также диетологи советует тем, кто следит за фигурой, не налегать на блины.
"Классические блины трудно отнести к здоровой пище, подходящей для регулярного употребления. Калорийность блинов может значительно отличаться. Это во многом зависит от состава, количества масла, а также наличия припека… 100 граммов блина могут содержать от 230 до 500 килокалорий – объясняет диетолог и эндокринолог Дарья Подчиненова.
Стоит ли совсем отказываться от этого вкусного блюда? Нет, но нужно внимательно выбирать ингредиенты. Блины в умеренном количестве имеют хорошую пищевую ценность и содержат в себе ценные витамины группы В и витамин А.
"Главное, о чем стоит помнить – это умеренность. Не забывайте, что питание всегда должно быть сбалансированным. Масленичная неделя – не исключение. Меню праздника не должно состоять только из блинов разнообразных видов", – считает специалист.
Любые блинчики можно сделать менее калорийными, используя эти советы:
Лучшие рецепты диетических блинов
Блинчики из овсяной муки
Ингредиенты:
3 яйца
1 стакан молока
1,5 стакана овсяных хлопьев или отрубей
Коричневый сахар/подсластитель/корица по вкусу
Этапы приготовления:
Блинчики на воде
Ингредиенты:
1 яйцо
1 стакан воды
1 стакан муки
Коричневый сахар/подсластитель/ванилин по вкусу
Этапы приготовления:
Блинчики на кефире
Ингредиенты:
1 белок от яйца
500 мл. кефира максимально низкой жирности
8 столовых ложек муки
150 мл. воды
1 ч.л. соды
Лимонная кислота или немного лимонного сока
Сахар/ванилин/корица по вкусу
Этапы приготовления:
Ранее Утро публиковало тест о Масленице.
Претендент на высший пост в стране предложил вооружить весь народ
Загадочная гибель даже сейчас не дает покоя исследователям