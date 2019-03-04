Ешь и худей: как сделать блины вкусными и диетическими

Эксперты рассказали, как приготовить главное блюдо Масленицы

Роскачество подготовило несколько рекомендаций, которые помогут приготовить самые лучшие блины.



Муку для блинов лучше выбирать высшего сорта или с надписью "экстра" – так они получаться вкусными и тонкими. Лучше всего хранить ее в плотной бумажной упаковке. Цвет муки должен быть белым или кремовым, а на ощупь она должна поскрипывать и быть сухой.

Подсолнечное масло для приготовления лучше выбирать рафинированное. Чем оно светлее, тем лучше. Выбирая масло, лучше достать самую дальнюю бутылку – на нее попадало мало света – говорит Роскачество.

Тем, кто следит за фигурой, нужно обратить внимания на яйца с буквой "д" – диетические. При покупке стоит убедиться в их свежести: через неделю все диетические яйца становятся обычными.

В составе сливочного масла не должно быть пальмового, арахисового или любого другого. Должна присутствовать надпись: молокосодержащий продукт – предупреждает Роскачество. Лучше всего покупать масло в упаковке из фольги, которое хранится строго в закрытом холодильнике.

Также диетологи советует тем, кто следит за фигурой, не налегать на блины.

"Классические блины трудно отнести к здоровой пище, подходящей для регулярного употребления. Калорийность блинов может значительно отличаться. Это во многом зависит от состава, количества масла, а также наличия припека… 100 граммов блина могут содержать от 230 до 500 килокалорий – объясняет диетолог и эндокринолог Дарья Подчиненова.

Стоит ли совсем отказываться от этого вкусного блюда? Нет, но нужно внимательно выбирать ингредиенты. Блины в умеренном количестве имеют хорошую пищевую ценность и содержат в себе ценные витамины группы В и витамин А.

"Главное, о чем стоит помнить – это умеренность. Не забывайте, что питание всегда должно быть сбалансированным. Масленичная неделя – не исключение. Меню праздника не должно состоять только из блинов разнообразных видов", – считает специалист.

Любые блинчики можно сделать менее калорийными, используя эти советы:

Блины лучше есть в первой половине дня, так как в них много углеводов.

Лучше использовать только белки, предварительно взбив их.

Замените пшеничную муку на овсяную, гречневую, льняную.

Выбирайте обезжиренное молоко или кефир.

Жарить блины лучше на антипригарной сковороде, чтобы не использовать масло.

Не используйте дрожжи – они очень калорийны.





Лучшие рецепты диетических блинов

Блинчики из овсяной муки

Ингредиенты:

3 яйца

1 стакан молока

1,5 стакана овсяных хлопьев или отрубей

Коричневый сахар/подсластитель/корица по вкусу

Этапы приготовления:

Овсяные хлопья измельчить с помощью блендера или кофемолки. Также их можно заменить на овсяные отруби. В миске смешать молоко, яйца, сахар и муку. Добавлять ее нужно понемногу, тщательно размешивая тесто. После получения однородной массы, нужно добавить чайную ложку растительного масла. Обжарить блины на небольшом количестве масла с обоих сторон примерно по 2 минуты.

Блинчики на воде

Ингредиенты:

1 яйцо

1 стакан воды

1 стакан муки

Коричневый сахар/подсластитель/ванилин по вкусу

Этапы приготовления:

В миску разбейте яйцо, всыпьте муку и влейте воду. Теперь смесь нужно аккуратно смешать. Добавьте к смеси ложку растительного масла, ванилин и немного коричного сахара. Тесто может получиться жидким – так и должно быть. Теперь нужно обжарить каждый блин с двух сторон в течение нескольких минут.

Блинчики на кефире

Ингредиенты:

1 белок от яйца

500 мл. кефира максимально низкой жирности

8 столовых ложек муки

150 мл. воды

1 ч.л. соды

Лимонная кислота или немного лимонного сока

Сахар/ванилин/корица по вкусу

Этапы приготовления:

Белок от яйца вылейте в миску, добавьте сахар и соль, слегка взбейте до появления пены. Влейте кефир, перемешайте. Теперь нужно влить горячую воду тонкой струйкой, непрерывно помешивая венчиком. Добавьте муку, гашенную соды, тщательно размешайте. Тесто должно быть гуще, чем обычное. Как только оно начнет пузыриться – можно печь. Налейте немного масла и обжарьте блины с двух сторон.

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