Назван реальный вред молока

Оно действительно полезно для организма, но только до 20 лет

Иностранные врачи выяснили, что в странах, где люди регулярно употребляют молоко, зафиксировано меньше переломов. Но вся польза молока работает на организм только до определенного возраста.



Ученые подтвердили, что молоко полезно для детей, но после 20 лет жизни нужно быть внимательнее к этому напитку. Дело в лактозе – молочном сахаре, который может провоцировать расстройство желудка. Почему это касается только взрослых? У них перестает работать ген, ответственный за переработку лактозы.

Но это не означает, что молочку нужно исключить из рациона насовсем. Врач-диетолог Георгий Лебеденко советует заменить традиционное молоко на безлактозное – по вкусу они ничем не отличаются.

"Также можно употреблять кисломолочные продукты недолгого хранения – йогурты, творог, сыворотки. В этих продуктах, прошедших специальную обработку, лактозы очень мало, и она безвредна", – говорит врач "Вечерней Москве".

Еще одна альтернатива – растительное молоко. Оно продается в любом супермаркете, но можно сделать его и дома, например, из миндаля.