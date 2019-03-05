Новый источник радиации: огненный шар из древних мифов облучает планету

Ученые считают, что он может уничтожить Землю

Специалисты тщательно сопоставили древние мифы с научными данными и пришли к выводу, что одно из космических тел представляет грозу планете.



Когда-то все небесные явления влияли на создание религий, верований и традиций целых народов. Некоторые их описанными ими объектов существуют и сейчас. Например, загадочный "огненный шар", тщательно описанный во многих древних мифах, астрономы видят и сегодня.

Другое название этого объекта "Гелиос", а более знакомое всем – Солнце. Оно имеет диаметр, в 109 раз превосходящий диаметр Земли, а по объёму превосходит нашу планету в 1 301 019 раз. "Гелиос" испускает очень интенсивное свечение, регулярно облучая нашу планету потоком космической радиации. Она может нанести серьезный вред всему живому, в том числе и полностью уничтожить нас – сообщает VistaNews.ru.

Пока озоновый слой Земли справляется с излучением, но его истончение серьезно угрожает планете. Потому, ученые серьезно озабочены поиском способа сохранить озоновый слой.

Ранее Utro.ru рассказывали об аномальных взрывах над Землей.