Спи и выздоравливай: сон помогает побороть старение

Отдых ночью защищает пожилых людей от онкологии

Специалисты израильского университета выяснили, что сон способствует регенерации ДНК в клетках – именно это препятствует развитию раковых болезней и преждевременному нарушению работы важных систем в организме.



Эксперимент ученые проводили на рыбках данио-рерио. С помощью мощных микроскопов была сделана трехмерная покадровая съемка их нейронов, которая позволила визуализировать процессы в хромосомах во время суточных циклов, – сообщает MedicalXpress.

Эксперты отметили, что во время бодрствования организм накапливает повреждения в ДНК. А во время сна повышается динамика хромосом и активируется система восстановления генетического материала в каждом нейроне. Все это поддерживает функционирование клеточного ядра и восстанавливает поломки в ДНК.

Именно эти изменения являются одной из главных причин старения и смерти клеток. При этом некоторые клетки не всегда умирают, иногда превращаясь в злокачественные.

Теперь ученые смогут разрабатывать новые препараты для лечения рака и других недугов, распространенных у пожилых людей.