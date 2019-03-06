Какао поможет облегчить неизлечимую болезнь

Вкусный напиток оказался полезным лекарством

Справиться с хронической усталостью, возникающей при рассеянном склерозе, поможет какао – к такому выводу пришли британские ученые.

Специалисты провели небольшой эксперимент, в котором приняли участие 40 взрослых человек, у которых была диагностирована рецидивирующая форма склероза. Их разделили на 2 равные группы: первая пила какао с повышенным содержанием флавоноидов, вторая – с пониженным. После шести недель ученые обнаружили, что в первой группе 11 человек отметили, что реже испытывают чувство усталости, тогда как во второй таких было лишь 8 человек, отмечается в опубликованной на портале Medical XPress статье.

По мнению экспертов, флавоноиды, которые содержатся в какао-порошке и горьком шоколаде, снижают уровень воспалений в организме, что улучшает самочувствие больных, страдающих от этого опасного недуга. Исследователи отмечают, что синдром хронической усталости наблюдается у 90% таких пациентов.

Рассеянный склероз – хроническое аутоиммунное заболевание, которое разрушает миелиновые оболочки нервных волокон головного и спинного мозга, напоминает "МИР 24". В настоящее время считается неизлечимым.





