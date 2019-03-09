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Оздоровительная диета: какие фрукты можно есть при диабете

Фото: www.globallookpress.com
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Во многих плодах – слишком много сахара, важно выбрать безопасные

Страдающим от этого заболевания людям стоит отдать предпочтение тем, в которых содержится фруктоза с низким гликемическим индексом.

Груши содержат важные для диабетиков витамины С, Е и К, а также магний, железо, калий и множество других микроэлементов. Отличный вариант, чтобы заморить червячка.

Яблоки так же безопасны при этом заболевании. В них много клетчатки и пектина, который регулирует уровень сахара в крови.

Бананы – кладезь калия и магния, полезных для сердца. Кроме того, они достаточно калорийны – одним-двумя бананами можно прекрасно утолить голод.

В киви есть витамин С и калий, необходимые для укрепления иммунитета и сердечно-сосудистой системы.

Из цитрусовых рекомендуется отдать предпочтение апельсинам и грейпфрутам. В них, напротив, мало калорий, а также содержится тот же незаменимый витамин С, отмечает Medikforum.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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