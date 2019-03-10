Зеленая опасность: названо вредное для мужчин растение

Известная добавка в чай плохо влияет на потенцию

Напитки с мятой, как известно, успокаивают нервы, улучшают пищеварение и помогают снизить давление. Однако мужчинам лучше ими не увлекаться.

Американские исследователи выяснили, что мятный чай снижает уровень тестостерона и вызывает необратимые расстройства функции яичек. К такому выводу ученые пришли после экспериментов на лабораторных крысах. Грызунов вместо воды поили чаем с этим душистым растением.

С результатами исследования согласились и российские эксперты, отмечает Рамблер/Доктор со ссылкой на Институт репродуктивной медицины. Седативные свойства мяты ведут к снижению потенции и ослаблению эрекции, говорят медики. Однако слишком переживать не стоит. Такие неприятные последствия возникают лишь в том случае, если пить мятный чай очень долго и по нескольку чашек в день.