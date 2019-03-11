В России совершили прорыв в борьбе с раком

Опасная болезнь отступает перед новым методом

Ученые из Санкт-Петербурга научились сохранять здоровую часть пораженного раком легкого, сохраняя качество жизни больных.

Новая методика позволяет удалять только одну долю легкого – ранее пораженный орган хирург вырезал полностью. В России каждый год диагностируется свыше 60 тыс. случаев заболеваний раком легкого, при этом 70–80% пациентов имеют IV стадию болезни – им хирургическое вмешательство не поможет.

Оставшимся больным делают операцию, при этом в 80% случаев можно сохранить здоровую часть легких, рассказал "Известиям" заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Евгений Левченко. Доктор добавил, что в 2018 г. он провел 50 таких операций, а в целом он сделал 260 бронхопластик – больше всех в мире.

Чаще всего рак легкого выявляют у курильщиков с большим стажем старше 60 лет. По словам Левченко, частичное удаление легкого улучшает качество жизни пациента и долгосрочные результаты лечения. Очень часто больные после полного удаления легкого умирают не от онкологического заболевания, а от осложнения – сердечной патологии, ведь легкие и сердце находятся в тесном взаимодействии, пояснил доктор.