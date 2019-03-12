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Свежее дыхание: как побороть запах изо рта

Фото: www.globallookpress.com
Простые рекомендации помогут справиться с неловкой проблемой

Галитоз – так по-научному называется неприятный запах изо рта – приносит огорчение людям всех возрастов. Ученые считают, что в ряде случаев его причиной являются инфекционные заболевания носа, горла или легких. Свой вклад могут внести и болезни пищеварительного тракта.

Однако главная причина галитоза – это летучие соединения серы, которые образуются в результате жизнедеятельности болезнетворных бактерий, обитающих во рту. 

Запах изо рта могут вызвать и продукты питания, такие, как чеснок, лук, брокколи, бобовые, апельсиновый сок, алкоголь и газированные сладкие напитки. К счастью, они вызывают лишь так называемый временный галитоз. Раздражающий запах возникает, так как из-за переваривания этих продуктов образуются летучие соединения серы. После того, как они попадают в кровоток через слизистую оболочку желудка и оказываются в легких и слюне, они выводятся из организма. 

Чтобы неприятные запахи не мешали общению, врачи рекомендуют чаще менять старую зубную щетку на новую – на старой скапливаются бактерии, вызывающие галитоз. Нужно также внимательно следить за состоянием зубов: пользоваться специальной нитью и ополаскивателями. Не следует забывать и о чистке языка, ведь именно он – настоящий рассадник бактерий. 

Часто от плохого запаха изо рта страдают курильщики – табак замедляет процесс образования слюны и вызывает сухость во рту. В такой среде бактерии, являющиеся причиной неприятного запаха, начинают усиленно размножаться. 

Яблоки, морковь, груши, арбуз, киви и сельдерей помогут надолго сохранить дыхание свежим, а вот злоупотреблять чесноком, луком, кофе и специями не стоит. Уменьшают количество сероводорода во рту кисломолочные продукты, сыр и имбирь. Пряные травы – петрушка, розмарин, базилик и мята – тоже полезно добавить в свой рацион тем, кто следит за своим здоровьем.

Кроме того, специалисты советуют пить побольше воды – неприятный запах изо рта связан с сухостью в ротовой полости, напоминает портал "Популярная механика".

Валентина МАЙОРОВА
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