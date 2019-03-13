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О чем расскажут "хрустящие" суставы

Фото: www.globallookpress.com
Пощелкивание в костях - не всегда причина бить тревогу

Крепитация – так называется звуковое сопровождение потягиваний, наклонов, заломов пальцев или другой активности опорно-двигательного аппарата. Чем старше человек, тем чаще хрустят его суставы, что принято считать недобрым знаком. Однако это далеко не так.

Звуковой эффект возникает из-за пузырьков воздуха между суставными стыками. Это не является патологией, выяснили медики в 2015 году, пишет "Популярная механика". А у некоторых людей наблюдается гипермобильность суставов, что также приводит к накоплению газа.

В этом случае умение хрустеть пальцами передается по наследству. Данный процесс имеет также анатомическое происхождение. Треск слышится, если сухожилия перемещаются по неровной структуре костей.

Фото: www.globallookpress.com

Между тем странный скрежет, который не прекращается на протяжении долгого времени или сопровождается болью, – это повод обратиться к врачу, поскольку может означать, что хрящевая прослойка между костями износилась или вышла из строя. Остеоартроз и остеоартрит требует наблюдения у специалиста. 

Ксения АНДРЕЕВА
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