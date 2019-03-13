Пощелкивание в костях - не всегда причина бить тревогу

Крепитация – так называется звуковое сопровождение потягиваний, наклонов, заломов пальцев или другой активности опорно-двигательного аппарата. Чем старше человек, тем чаще хрустят его суставы, что принято считать недобрым знаком. Однако это далеко не так.

Звуковой эффект возникает из-за пузырьков воздуха между суставными стыками. Это не является патологией, выяснили медики в 2015 году, пишет "Популярная механика". А у некоторых людей наблюдается гипермобильность суставов, что также приводит к накоплению газа.

В этом случае умение хрустеть пальцами передается по наследству. Данный процесс имеет также анатомическое происхождение. Треск слышится, если сухожилия перемещаются по неровной структуре костей.

Между тем странный скрежет, который не прекращается на протяжении долгого времени или сопровождается болью, – это повод обратиться к врачу, поскольку может означать, что хрящевая прослойка между костями износилась или вышла из строя. Остеоартроз и остеоартрит требует наблюдения у специалиста.