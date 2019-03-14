Новое лекарство восстановит сердце после инфаркта

Разработка поможет справиться с главными сердечными проблемами

Команда ученых со всего света создала специальную молекулу SAMβA. Она способна остановить развитие сердечной недостаточности и улучшает способность качать кровь.



Средство уже было протестировано на грызунах, переживших инфаркт миокарда. С помощью лекарства их удалось излечить – передает MedicalXpress.

После введение препарата за мышами наблюдали долго время. Уже после 6 недель заболевание перестало прогрессировать, а состояние всего организма улучшилось, так как укрепились мышцы сердца.

Но важно отметить, что разработка пока воздействует выборочно, то есть с предотвращением одних опасных процессов другие остаются в безопасности.

"Вечерняя Москва" сообщает, что влияние лекарства уже сравнили с эффектом от плацебо: первый препарат остановил развитие недостаточности у крыс с инфарктом миокарда и улучшил их здоровье, в отличие от второго.

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