Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Новое лекарство восстановит сердце после инфаркта

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВкусно и полезно: найден приятный способ снизить давление
Разработка поможет справиться с главными сердечными проблемами

Команда ученых со всего света создала специальную молекулу SAMβA. Она способна остановить развитие сердечной недостаточности и улучшает способность качать кровь.

Средство уже было протестировано на грызунах, переживших инфаркт миокарда. С помощью лекарства их удалось излечить – передает MedicalXpress.

После введение препарата за мышами наблюдали долго время. Уже после 6 недель заболевание перестало прогрессировать, а состояние всего организма улучшилось, так как укрепились мышцы сердца.

Фото: www.globallookpress.com

Но важно отметить, что разработка пока воздействует выборочно, то есть с предотвращением одних опасных процессов другие остаются в безопасности.

"Вечерняя Москва" сообщает, что влияние лекарства уже сравнили с эффектом от плацебо: первый препарат остановил развитие недостаточности у крыс с инфарктом миокарда и улучшил их здоровье, в отличие от второго.

Ранее Утро писало о 6 признаках, которые говорят, что пора завязывать с алкоголем.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Оператор "Северного потока – 2" перехитрил власти ЕС

Для обхода ограничений создадут подставную компанию

Немцы в шоке: Крым в России переживает эпоху Возрождения

Европейцам предложили открыть глаза и внимательно посмотреть на выбор крымчан

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей