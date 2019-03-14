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Раскрыта неожиданная тайна Стоунхенджа

Фото: www.globallookpress.com
Туризм существовал и за тысячи лет до новой эры

Мегалитические сооружения, подобные Стоунхенджу, в древние времена могли служить своего рода гигантскими ресторанами – местами, где толпы народу закатывали гигантские пиры.

К такому выводу пришли британские ученые, опубликовавшие результаты своей работы в Science Advances. Археологи обратили внимание на то, что рядом с древними каменными развалинами часто находят ямы, набитые свиными костями. Специалисты предположили, что когда-то античные мегалиты были пиршественными площадками, на которых проводились массовые торжества.

Эксперты подвергли радиоуглеродному анализу останки 131 свиньи, найденные возле четырех кромлехов (так называют монументальные сооружения, подобные Стоунхенджу) в южной Англии. Результаты исследования оказались сюрпризом: выяснилось, что все свиньи были выращены в разных местах, причем некоторые были привезены издалека: из Уэльса, Шотландии и даже Ирландии.

Похоже, что Стоунхендж и подобные ему сооружения были туристическими достопримечательностями и в древности, не без юмора подчеркнули ученые.

Вопрос о том, как именно свиньи доставлялись к мегалитам, остался невыясненным, отмечает "МИР 24". Короткие ножки хрюшек не позволяют им самостоятельно передвигаться на большие расстояния, так что возможно, что их перевозили на специально приспособленном транспорте.

Стоунхендж – каменное мегалитическое сооружение или кромлех, находится в английском графстве Уилтшир, примерно в трех км к западу от Эймсбери и в тринадцати км к северу от Солсбери. В Британии есть множество кромлехов, подобных Стоунхенджу. Считается, что они были построены в период между 2,8 тыс. и 2,4 тыс. до Рождества Христова.  

Валентина МАЙОРОВА
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