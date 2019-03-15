Круче виагры: найдено новое средство для потенции

Укол особого вещества заменит устаревшие аналоги

Специалисты Имперского колледжа в Лондоне выяснили, что инъекции кисспептина усиливают мужское либидо и приводят к высокой эрекции.

Кисспептин – вещество, играющее важную роль в работе репродуктивной системе человека. Этот гормон может естественным образом вырабатываться в головном мозге. Например, именно он запускает процесс полового созревания в подростковом возрасте – передает Journal of Clinical Investigation.

Но исследователи решили узнать, как этот белок влияет на активность лимбической системы мозга. Именно она играет главную роль в сексуальном поведении.

"Может ли кисспептин помочь мужчинам с психосексуальными расстройствами – сексуальными проблемами, в основе которых лежат психологические трудности?"

– такой вопрос ставили перед собой ученые.

Результаты исследования показали, что инъекции вещества кисспептина усиливают у мужчин желание заниматься сексом и приводят к высокой эрекции

Для эксперимента 29 молодым здоровым гетеросексуальным мужчинам была сделана либо инъекция кисспептина, либо инъекция плацебо. При этом ученые наблюдали за реакцией мозга на эротические изображения.

Под влиянием этого вещества у участников значительно усиливалась активность структур мозга, связанных с сексуальным возбуждением, желанием и возникновением чувства любви. У них улучшалось настроение. Это заставило ученых предположить, что кисспептин может также стать средством лечения депрессии.

"Большинство исследований и методов терапии бесплодия фокусируются на биологических факторах, не позволяющих парам зачать естественным путем. Роль головного мозга и эмоций в этом процессе также очень важна. Полученные нами новые данные показывают, что кисспептин стимулирует появление эмоций и мозговых реакций, ведущих к сексу и репродукции.

– гооврит ведущий автор исследования.

Не исключено, что в будущем этот гормон будут применять для терапии психосексуальных расстройств, с которым часто сталкиваются пациенты с бесплодием, считает ученый.

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