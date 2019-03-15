Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Круче виагры: найдено новое средство для потенции

Фото: www.globallookpress.com
Укол особого вещества заменит устаревшие аналоги

Специалисты Имперского колледжа в Лондоне выяснили, что инъекции кисспептина усиливают мужское либидо и приводят к высокой эрекции.

Кисспептин – вещество, играющее важную роль в работе репродуктивной системе человека. Этот гормон может естественным образом вырабатываться в головном мозге. Например, именно он запускает процесс полового созревания в подростковом возрасте – передает Journal of Clinical Investigation.

Но исследователи решили узнать, как этот белок влияет на активность лимбической системы мозга. Именно она играет главную роль в сексуальном поведении.  

"Может ли кисспептин помочь мужчинам с психосексуальными расстройствами – сексуальными проблемами, в основе которых лежат психологические трудности?"

– такой вопрос ставили перед собой ученые. 

Результаты исследования показали, что инъекции вещества кисспептина усиливают у мужчин желание заниматься сексом и приводят к высокой эрекции

Для эксперимента 29 молодым здоровым гетеросексуальным мужчинам была сделана либо инъекция кисспептина, либо инъекция плацебо. При этом ученые наблюдали за реакцией мозга на эротические изображения.

Фото: www.globallookpress.com

Под влиянием этого вещества у участников значительно усиливалась активность структур мозга, связанных с сексуальным возбуждением, желанием и возникновением чувства любви. У них улучшалось настроение. Это заставило ученых предположить, что кисспептин может также стать средством лечения депрессии.

"Большинство исследований и методов терапии бесплодия фокусируются на биологических факторах, не позволяющих парам зачать естественным путем. Роль головного мозга и эмоций в этом процессе также очень важна. Полученные нами новые данные показывают, что кисспептин стимулирует появление эмоций и мозговых реакций, ведущих к сексу и репродукции.

– гооврит ведущий автор исследования.

Не исключено, что в будущем этот гормон будут применять для терапии психосексуальных расстройств, с которым часто сталкиваются пациенты с бесплодием, считает ученый.

Ранее Утро писало о 6 признаках того, что с алкоголем пора завязывать.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Керченский ад: Россию обложили со всех сторон

Запад мстит за ноябрьский инцидент в Черном море

Деньги или рабство: Киев потребовал от Москвы заплатить за использование "украинских" земель

Украинцы готовы захватить россиян в рабство, если у Кремля не хватит средств для оплаты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей