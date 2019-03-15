Сон оказался главным врагом лишнего веса

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Сон поможет с легкостью избавиться от избыточных килограммов – нужно только придерживаться рекомендаций специалистов.
Во время ночного отдыха гипофиз активно производит гормон роста – соматропном гормоне. Именно он помогает организму поддерживать форму и быть более энергичными.
В кровь гормон роста попадает через пару часов после засыпания, тогда и начинается процесс избавления от лишнего веса. Для усиления эффекта взрослому человеку нужно спать не менее 7 часов, рассказала "АиФ" кандидат медицинских наук Елена Сюракшина.
Кроме того, следует пить не позднее, чем за 2 часа до сна, выпивая не более стакана жидкости, иначе вода может задержаться в тканях и вызвать отек.
Вечером лучше выпить травяной чай и не злоупотреблять алкоголем и кофе.
Ужин должен быть легким: поесть следует не позже, чем за 3 часа до сна. Можно приготовить индейку, курицу, морепродукты, белую рыбу, капусту или шпинат. А чтобы похудеть с гарантией, надо добавить в блюда специи: куркуму, тмин или корицу.
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