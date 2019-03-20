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Названа неожиданная угроза для потенции

Фото: pixabay.com
Нанести удар по мужскому здоровью могут не только алкоголь и табак

Выхлопные газы могут снизить сексуальное влечение и вызвать эректильную дисфункцию – к такому выводу пришли британские ученые.

Эксперимент показал, что крысы, дышавшие парами бензина или выхлопными газами дизельного топлив, теряли интерес к сексуальным стимулам, отмечает Vista News.

Ранее подобные исследование провели в США: 400 мужчин немного дольше обычного подверглись воздействию выхлопных газов, после чего участники эксперимента заявили, что недовольны своими успехами на сексуальном фронте. Источник отмечает, что в нашей стране таких экспериментов пока не было, и о том, все ли в порядке у российских мужчин с выхлопными газами, неизвестно.

Кроме того, медики обнаружили, что загрязнение воздуха (в том числе, и выхлопными газами от автомобилей) ведет к снижению качества спермы у мужчин, сообщает American Journal of Men's Health. В деликатном вопросе мужского здоровья нет мелочей, напоминают врачи. К примеру, недавно обнаружилось, что импотенцию может вызывать растворимый кофе.

Валентина МАЙОРОВА
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