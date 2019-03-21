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Названа необычная причина раннего старения

Фото: www.globallookpress.com
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Организм увядает из-за мутации особого гена

Ученые из Бостонского университета провели ряд экспериментов и выяснили, почему люди резко стареют на фоне стресса. Открытие специалистов позволит лекарствам от метаболической дисфункции лучше работать.

Исследователи проанализировали данные о здоровье более 300 американских ветеранов, которые воевали в Ираке и Афганистане и у которых было посттравматическое стрессовое расстройство. Оказалось, что самые тяжелые последствия от ПТСР наблюдались у тех добровольцев, у которых в клетках были мутации гена Klotho.

Как отмечается в статье, опубликованной на сайте MedicalXpress, работа американских специалистов позволила понять, отчего происходит преждевременный износ клеток организма. К тому же исследование поможет усовершенствовать препараты от возрастного воспаления и нарушения нервной системы. Белки, которые кодируются этим геном, теперь будет проще сделать мишенью для лекарства, чтобы продлить молодость организма. 

Полина ИВАНОВА
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