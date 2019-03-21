Переход на новое время наносит удар по потенции

Найдена неожиданная угроза мужскому здоровью

Переход на новое время доставляет людям массу неудобств, однако еще больше перевод стрелок бьет по организму.

В первую очередь, нарушаются биоритмы человека. Это может спровоцировать развитие рака, уверен заведующий кафедрой общей патологии и патологической физиологии имени В.А. Фролова медицинского института РУДН Михаил Благонравов.

Кроме того, октябрь является наиболее стрессовым для организма и переход на новое время значительно повышает риск возникновения инфарктов и гипертонических кризов, пишет газета "Известия".

Перевод стрелок наносит значительный ущерб и по мужскому здоровью. Заведующий кафедрой физиологии человека и животных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Каменский утверждает, что во время этого процесса нарушается выработка гормонов, что сказывается на потенции, передает "Вечерняя Москва".