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Похудеть поможет отказ от 10 продуктов

Фото: www.globallookpress.com
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Привычные овощи и фрукты есть вредно

Чаще всего диетологи рекомендуют отказаться от продуктов с большим количеством углеводов – это поможет быстро сжечь жир.

Возглавляют список еды, которую стоит исключить, соусы. Особенно вреден барбекю-соус и другие заправки с большим количества сахара в составе.

Далее идет хлебобулочные изделия: белый хлеб, слойки и выпечка, печенье. Замыкают тройку макаронные изделия, рисом тоже лучше не злоупотреблять.

Продолжает список очевидные сладости – конфеты, пирожные, мороженое, а также сладкие напитки – газировка, соки, чай с сахаром.

Фото: www.globallookpress.com

Овощи и фрукты тоже в черном списке. Мешать похудению будут картофель, кукуруза и тыква, среди фруктов вредят телу цитрусовые, груши, бананы и ананасы – в них много фруктового сахара. Бобовые, фасоль и чечевицу, тоже лучше ограничить – сообщает Medical Daily.

Алкоголь исследователи призывают исключить из ежедневного рациона.

Мнение ученых насчет диет сильно расходятся. Одни считают безуглеводную диету одной из самых эффективных, другие, наоборот, пропагандируют отказ от белков в пользу углеводов. Лучше всего придерживаться принципа баланса: избегать как чрезмерного, так и недостаточного количества углеводов в рационе.

Ранее ученые рассказали о самой вредной диете. 

Дарья ПЕТРОВА
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