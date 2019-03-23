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Найден способ побороть страшную болезнь

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЧай провоцирует развитие рака
Вещество восстанавливает поврежденные нейроны

Ученые из Новосибирского института органической химии имени Ворожцова сделали уникальное открытие. Они обнаружили новый класс веществ, которые способствуют устранению симптомов болезни Паркинсона.

Специалисты вызвали у подопытных мышей этот недуг с помощью нейротоксина. А потом создали вещество, которое помогало животным вновь двигаться без проблем. Несмотря на успешные клинические испытания, лекарство не восстанавливало поврежденную нервную ткань грызунов.

Позже исследователи смогли улучшить препарат, найдя целый класс антипаркинсонических агентов. Вещество устраняло проблему появления рака, сообщает "Интерфакс", а также способствовало регенерации нейронов. Однако до того момента, когда лекарство можно будет давать людям, должно пройти еще немало испытаний. 

Полина ИВАНОВА
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